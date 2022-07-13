"Грузовые автомобили, которые были развернуты, перевозили шины, детали сантехники, древесину и изделия из нее, строительные блоки, мебель, топливо, наполнитель для кошачьих туалетов и цементные изделия", — сообщила представитель департамента Лина Лауринайтите-Григене.
Грузовики с подсанкционными товарами пытались въехать в Литву через посты Кибартай, Лаворишкес, Шальчининкай, Райгардас и Медининкай.
В понедельник в Литву не пропустили 34 грузовика.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского союза против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие грузы российского происхождения.
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