За лето было выдано почти 12 000 разрешений иностранцам работать водителями грузовиков

Координатор Службы занятости (СЗ) по трудоустройству граждан третьих стран Эрнеста Варнайте говорит, что после того, как в мае истекает квота, работодатели, желающие трудоустроить водителей-иностранцев, должны обратиться по этому вопросу в Службу занятости.
СЗ только в июле и августе предоставила более 9000 разрешений работать гражданам третьих стран – больше, чем в первом полугодии (8100), и в 7,6 раза больше, чем за две летних месяца прошлого года (1200).
Помимо разрешений для водителей грузовиков, за две месяца больше всего выдано разрешений на трудоустройство поваров (216), операторов упаковочного оборудования (150), электромонтеров (115) и столяров (66).
В этом году до 31 августа работодателям выдано в общей сложности 17 300 разрешений.
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