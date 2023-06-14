За год жилье в Литве подорожало на 13,1%

Новостройки подорожали на 2,8 проц. Из них одноквартирные и двухквартирные дома – на 2,5 проц., квартиры в многоквартирных домах – на 2,9 проц.

Жилье более старой постройки подорожало на 1,2 проц. Из них одноквартирные или двухквартирные дома – на 5 проц., квартиры в многоквартирных домах – подешевели на 0,1 проц.,

В первом квартале 2023 г., по сравнению с тем же кварталом 2022 г., жилье подорожало на 13,1 проц.

Новостройки за год подорожали на 20,7 проц. Из них одноквартирные и двухквартирные дома – на 23,2 проц., квартиры в многоквартирных домах – на 19,5 проц.

Жилье более старой постройки подорожало на 9,4 проц. Из них квартиры в многоквартирных домах – на 10 проц., одноквартирные или двухквартирные дома – на 7,7 проц.