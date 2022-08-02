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За год вклады жителей Литвы в банках увеличились на 3,1%, а компаний - уменьшились на 5,7%, сообщает портал vz.lt.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Julius Kalinskas

В конце июня вклады резидентов в кредитных учреждениях увеличились на 23,3 млн. евро, или на 0,1%, а за год – 3,1%.

За первый месяц лета вклады домашних хозяйств увеличились на 156,7 млн. евро или 0,8%, за год они увеличились на 5,1%, до 20,2 млрд. евро.

Вклады компаний за месяц уменьшились на 123 млн. евро, или на 1,4%, а за год на 5,7%, до 8,9 млрд. евро.

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