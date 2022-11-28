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За год безработица в Литве снизилась больше, чем в среднем по Европейскому союзу, и больше, чем в соседних странах – Латвии, Эстонии и Польше. Уровень занятости людей трудоспособного возраста в третьем квартале текущего года достиг 75 проц. и был самым высоким за более чем два десятилетия, говорится в пресс-релизе Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ).
За год уровень безработицы в Литве снизился больше, чем в ЕС и соседних странах
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Евростата, безработица в Литве в сентябре составляла 5 проц. и была на 1 проц. ниже, чем в среднем по ЕС, и на 1,5 проц. ниже, чем год назад. Безработица в Литве снизилась за год больше, чем в среднем по ЕС, и больше, чем в Латвии, Эстонии и Польше.

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В Евросоюзе уровень безработицы за год снизился в среднем на 0,7 проц., в Латвии – 0,6 проц., в Польше – 0,5 проц., в Эстонии – увеличился на 0,2 проц.

По данным Департамента статистики Литвы, в третьем квартале 2022 г. уровень занятости в Литве достиг 75,2 проц. и был самым высоким за весь период наблюдения с 1998 г. В третьем квартале этого года уровень занятости был на 2 проц. выше, чем год назад, отмечается в сообщении.

На рынке труда фиксируется небольшое замедление, в третьем квартале 2022 г. уровень безработицы составлял 5,7 проц. и, по сравнению со вторым кварталом этого года, увеличился на 0,5 проц., а по сравнению с третьим кварталом 2021 г., снизился на 1 проц.

"Тенденции безработицы аналогичны предыдущим годам – ​​после окончания летних сезонных работ рынок труда, как обычно, становится немного более пассивным, снижается спрос на рабочую силу", - говорится в сообщении.

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