Сообщается, что затраты на импортируемый природный газ достигли 2 945,6 млн евро, которые, по сравнению со вторым полугодием 2021 г., увеличились в 5,2 раза. Средневзвешенная стоимость импортируемого природного газа во второй половине 2022 г. составила 149,65 евро/МВтч, что в 2,8 раза выше средневзвешенной стоимости импортируемого природного газа во втором полугодии 2021 г.

По данным ГСРЭ, передача литовским потребителям во втором полугодии 2022 г. составила 6 012 ГВтч, что на 36,24 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Транспортировка природного газа в страны Евросоюза во втором полугодии 2022 г. достигла 15 445 ГВтч, что в 11,4 раза больше, чем во втором полугодии 2021 г.

Во втором полугодии 2022 года объем транзита природного газа составил 10 054 ГВтч, что на 21,91 проц. меньше, чем во втором полугодии 2021 г.

За второе полугодие 2022 года по системе передачи было транспортировано 31 510 ГВтч природного газа, что на 33,22 проц. больше, чем во втором полугодии 2021 г.

Доход компаний газоснабжения от реализации природного газа на розничном рынке газоснабжения во втором полугодии 2022 г. составил 349,5 млн евро. По сравнению со второй половиной 2021 года доход увеличился на 80,24 проц.