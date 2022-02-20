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Согласно данным расчетов банковскими картами основных банков, действующих в Литве, после отмены НДС на продукты питания в Польше и снижения тарифа на топливо в феврале литовцы за первые две недели потратили в соседней стране почти 6 млн евро. По мнению экономистов, для литовских торговцев такие цифры незначительны.
Kainos Lenkijoje
Kainos Lenkijoje
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

По оценкам Delfi, за первые две недели февраля литовцы потратили около 6 миллионов евро, расплачиваясь банковскими картами в польских магазинах. За первую неделю февраля была потрачена половина — 3 миллиона евро. Таким образом, можно сделать вывод, что литовцы каждую неделю тратят в Польше в среднем 3 миллиона евро.

Эти данные показывают покупки жителей Литвы в польских магазинах, а также платежи на заправочных станциях, в ресторанах и отелях. Все-таки большая часть денег тратится в торговых точках и на заправках.

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Клиенты SEB с помощью платежных карт потратили в Польше около полумиллиона евро, клиенты Luminor потратили около 285 тысяч евро, картами Swedbank - 1,8 миллиона евро, а клиенты Šiaulių bankas потратили картами в Польше более 170 тысяч евро.

С 1 по 13 февраля клиенты SEB bankas потратили 1,14 миллиона евро, Swedbank – 4 миллиона евро, Luminor – 650 тысяч евро и Šiaulių bankas – 260 тысяч евро.

Выходные активно использовали для шоппинга в Польше

Представители банков отмечают, что количество расчетов и общая сумма к оплате растет. Наиболее интенсивные траты отмечаются по субботам.

По словам представителей Swedbank, общая сумма таких расчетов в Польше 5 февраля составила 500 тысяч евро, а через неделю, 12 февраля, сумма составила 600 тысяч евро. Всего за первую неделю февраля клиенты Swedbank заплатили по карте около 1,8 млн евро, а на прошлой неделе — 2,2 млн евро.

Luminor заявил, что расходы в прошлые выходные (12-13 февраля) почти удвоились. Похоже, даже 16 февраля литовцы активно использовали выходной день для шоппинга в Польше. В среду держатели карт Luminor потратили около 121 тыс. евро. Эта сумма не была достигнута даже в течение всего первых выходных (5-6 февраля).

Аналитики банка SEB отмечают, что сумма расчетов в первую неделю февраля была аналогична средней сумме еженедельных расчетов в январе, но увеличилась примерно на треть во вторую неделю февраля по сравнению с первой неделей февраля и января. В первую неделю февраля клиенты SEB потратили в Польше с помощью карт 480 тысяч евро, а во вторую неделю - 660 тысяч евро.

Не отражает всей ситуации

Стоит отметить, что эти данные, предоставленные банками, отражают только платежи по банковским картам. Некоторые покупатели расплачиваются наличными, поэтому реальные расходы литовцев в Польше значительно выше.

"Многие люди, которые ездят за покупками в Польше, возят с собой наличные и обменивают их на злотые в Польше, поэтому данные о платежах банковскими картами не являются внушительной частью общей картины того, как литовцы тратят деньги в Польше.

Данные по карточным платежам, без знания доли наличных денег, более релевантны для оценки изменений, чем итогов, т.е. если сумма трат в Польше во вторую неделю февраля увеличилась, мне кажется вполне ясным, что общая сумма, потраченная в Польше (включая наличные), также должна была увеличиться. Только опять же все эти обороты надо сравнивать с оборотами до пандемии (2018-2019 гг.), когда был достигнут пик расчетов в Польше", — сказал Тадас Повилаускас, экономист банка SEB.

Большую проблему видят в другой сфере

Однако экономист заключает, что польская конкуренция не "урежет" литовскую торговлю: "Возможно, хочется скидок, более дешевых товаров, это понятно, когда инфляция в Литве прыгает очень высоко и люди пытаются экономить, но я не думаю, что это стать массовым явлением".

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас видит большую проблему в рыночной торговле. По его словам, на бизнес давит разная налоговая среда и в Литве, и в Польше, и небольшая часть налогов остается в системе кассового учета, а не в системе ГНИ.

"Есть большая проблема, которую картами мы не охватим, т.е. где циркулирует больше наличных - на рынках. Польские мясные продукты покупаются по теневым расчетам в больших количествах, затем это мясо поступает на наши рынки. Это большие суммы денег.

Это явление больше вредит как литовским торговым точкам, так и производителям продуктов питания, поскольку они конкурируют с полулегальным бизнесом. Бухгалтерский учет на рынках довольно перфорирован, свидетельства индивидуальных предпринимателей позволяют почти не платить налоги. Это большая проблема, которую необходимо решать. Она озвучивалась много раз, ее знают все заинтересованные стороны, но нет возможности решить вопрос рыночного учета", — указывает он.

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