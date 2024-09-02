За 10 лет квартиры в Ужуписе подорожали почти в три раза, и это не предел

В советское время никакой роскоши в Ужуписе не было: старые дома без удобств, praплохо освещенные улицы, это место не привлекало горожан, несмотря на близость к Старому городу.
Однако в конце прошлого века ситуация стала меняться – район стал „Независимой Ужупской Республикой“, жилье там подорожало, имидж богемного района прочно закрепился за Ужуписом.
Сейчас его считают престижным, как жители, так и застройщики.
„В зависимости от места и осуществления проекта застройщики делят жилье на три класса: экономический – спальные районы, среднего – в стратегически удобных местах ближе к центру и престижные – центр“, – пояснил директор департамента развития EIKA Development Томас Жяугра.
Жилье экономического класса строят в Пилайте, Лаздинеляй, Пашилайчай, оно стоит около 2760 евро за м2, жилье среднего класса стоит 3180-4240 евро м2 (это балтупяй, Жирмунай, Шнипишкес, Антакальнис, Маркучай, Науяместис и часть Старого города).
Престижное жилье есть в Ужуписе, части Науяместиса, Жверинасе и Старом городе (в среднем 6300 евро за м2).
По данным EIKA Development, средняя цена на новое жилье в Ужуписа за 10 лет выросла с 2030 евро до 5650 евро за м2. Несмотря на это, Ужупис остается доступнее, чем Старый город, где цены на 950 евро больше.