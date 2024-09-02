За 10 лет квартиры в Ужуписе подорожали почти в три раза, и это не предел

В советское время никакой роскоши в Ужуписе не было: старые дома без удобств, praплохо освещенные улицы, это место не привлекало горожан, несмотря на близость к Старому городу.

Однако в конце прошлого века ситуация стала меняться – район стал „Независимой Ужупской Республикой“, жилье там подорожало, имидж богемного района прочно закрепился за Ужуписом.

Сейчас его считают престижным, как жители, так и застройщики.

„В зависимости от места и осуществления проекта застройщики делят жилье на три класса: экономический – спальные районы, среднего – в стратегически удобных местах ближе к центру и престижные – центр“, – пояснил директор департамента развития EIKA Development Томас Жяугра.