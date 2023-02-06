Январский рынок сделок с недвижимостью в Литве – самый скромный за последние 5 лет

"В первые месяцы каждого года традиционно отмечается спад активности покупателей НД. В этом году традиционную пассивность покупателей еще больше усиливают преобладающие сдержанные ожидания относительно будущего. Если смотреть на отдельные категории объектов НД, можно заметить, что январские показатели в этом году самые скромные за последние пять лет", — говорит аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.

За первый месяц текущего года в Литве было зарегистрировано почти 7,5 тыс. сделок купли-продажи недвижимости. Это на 23 проц. меньше, чем в январе 2022 года, и на 30 проц. меньше, чем в декабре прошлого года, говорится в пресс-релизе.

По всей стране зарегистрировано более 2 тыс. сделок купли-продажи квартир – на 19 проц. меньше, чем год назад, и на 25 проц. меньше, чем в декабре 2022 г. За последние несколько лет еще меньше сделок с квартирами за месяц регистрировалось только в апреле и мае 2020 года – после начала пандемии COVID-19.

В этом году в Литве также зарегистрировано 666 сделок купли-продажи индивидуальных жилых домов – на 31 проц. меньше, чем в январе 2022 года, и на 35 проц. меньше, чем в декабре прошлого года. За последние несколько лет это самое низкое количество проданных индивидуальных домов за месяц.

В январе по всей стране также было зарегистрировано почти 3,7 тыс. сделок со сменой собственников земельных участков – это на 24 проц. меньше, чем в январе 2022 года, и на 31 проц. меньше, чем в декабре прошлого года, отмечается в пресс-релизе.