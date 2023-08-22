"Я представляю Литву в знак благодарности — за помощь Украине": украинец из Вильнюса вошел в ТОП-25 лучших барберов мира

"Шесть лет назад я переехал в Литву , потому что у меня тоже есть литовские корни, и захотелось попробовать свои силы в этой стране. Начинать всегда тяжело. У меня был небольшой опыт работы ещё в Киеве, благодаря которому я устроился барбером. Первое время было сложно. Поначалу в день было 1-2 клиента, но те клиенты, которые приходили, видели уровень моего профессионализма и становились моими постоянными клиентами. Они же и давали рекомендации другим людям", — вспоминает Сергей.

One Shot Hair Awards получает десятки тысяч заявок от барберов со своего мира. Конкуренция поистине ожесточенная — соперники состязаются в разных категориях: плетение, креативное окрашивание, даже "татуировки на волосах" - нанесение геометрических фигур и узоров на волосы. Сергей, как мастер мужских стрижек, стал финалистом в категории FADE. Благодаря украинскому барберу теперь в одном из топов всемирно известного конкурса есть важная географическая метка — Литва .

По итогу американские эксперты отбирают ТОП-25 лучших профессионалов своего дела. В этом году награждение финалистов состоялось 20 августа в Остине, Техас — где жюри определило победителей в каждой номинации.

Сергей переехал в Вильнюс как раз в то время, когда культура барберинга только стала набирать обороты в Литве. Конкуренция с тех пор выросла значительно, хотя среди мастеров высокого уровня она до сих пор остается небольшой — у каждого есть своя стабильная аудитория.

"Здесь у мастеров совершенно разный подход и стиль, но у нас есть и общее: нас объединяет страсть к нашей работе. В будущем я хочу создать свой курс и команду. Надеюсь, что я буду мотивировать и других мастеров объединяться в коллектив, обогащать свою работу и вносить в нее новшества", — говорит Сергей.

Недавно Сергей Мандзюк решил представить свою работу на конкурсе One shot hair awards, который в 2023 году получил более 100 000 заявок в разных номинациях. Среди конкурентов — как и авторитетные представители индустрии, так и малоизвестные мастера. 26 июля барбер поделился радостной новостью в социальных сетях: его отобрали в ТОП-100 лучших мастеров в номинации FADE. Через три дня Сергей уже пополнил список 25 лучших.