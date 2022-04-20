Wolt прекратила сотрудничество с ресторанами группы Amber Food

Delfi получил комментарий, в котором подчеркивается, что сотрудничество будет остановлено до того момента, как компания представит доказательства отсутствия связей с Россией. Компания заверила, что регулярно проверяет всех своих партнеров и отказывается от сотрудничества с теми, которые связаны с Россией или попали под санкции.

"Wolt останавливал сотрудничество с Amber Food Group несколько недель назад, однако Vičiūnų grupė обещала прекратить работу в России и уйти с российского рынка, а Amber Food Group заверяла, что несмотря на то, что у них одни владельцы, компания в группу Vičiūnų grupė не интегрировала.

К сожалению, по данным ряда надежных источников, выяснилось, что Vičiūnų grupė продолжает работу в России, а связи Amber Food Goup с определенными странами/субъектами и российской власти неясна. С учетом этой ситуации, наше сотрудничество с Amber Food Group остановлено с 19 апреля 2022 г", - сказала гендиректор Wolt Baltics Лиис Ристал.

Wolt обязался выполнять все санкции, поэтому регулярно проверяем наших партнеров.

Delfi связался с Amber Food, однако группа пока не комментирует ситуацию.