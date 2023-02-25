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Венгерская авиакомпания WizzAir отзывает рейсы из Вильнюса. На этот раз было решено отказаться от полетов в Ереван. Последний рейс был назначен на 10 марта.
WizzAir отменила еще один рейс из Вильнюса
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Самолеты WizzAir летали в Ереван из Вильнюса с марта прошлого года.

Напомним, что накануне WizzAir сообщила об отказе от маршрута Вильнюс-Афины.

Однако в четверг авиакомпания сообщила, что с 10 июля 10 ее самолеты будут летать из Вильнюса в Малагу. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

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