WizzAir отменила еще один рейс из Вильнюса

Самолеты WizzAir летали в Ереван из Вильнюса с марта прошлого года.

Напомним, что накануне WizzAir сообщила об отказе от маршрута Вильнюс-Афины.

Однако в четверг авиакомпания сообщила, что с 10 июля 10 ее самолеты будут летать из Вильнюса в Малагу. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.