Wizz Air запускает годовой "проездной" на все свои маршруты

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил услугу All You Can Fly, предлагающую безлимитные полеты на все ее международные рейсы в течение года. Услуга работает по типу подписки. 14 и 15 августа ее можно приобрести за 499 евро, с 16 августа цена возрастет до 599 евро. Также за каждый рейс пассажирам будет необходимо доплатить 9,99 евро. Кроме того, в тариф входит только один предмет ручной клади (40 x 30 x 20 см), за остальной багаж придется доплатить.