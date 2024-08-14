2024.08.14 15:16

Wizz Air запускает годовой "проездной" на все свои маршруты

 
rus.DELFI.lv
Wizzair
Wizzair
ФОТО: Bendrovės archyvas

Новая услуга All You Can Fly даст возможность пассажирам совершать неограниченное количество перелетов по всей сети авиакомпании. Но есть нюансы.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил услугу All You Can Fly, предлагающую безлимитные полеты на все ее международные рейсы в течение года. Услуга работает по типу подписки. 14 и 15 августа ее можно приобрести за 499 евро, с 16 августа цена возрастет до 599 евро. Также за каждый рейс пассажирам будет необходимо доплатить 9,99 евро. Кроме того, в тариф входит только один предмет ручной клади (40 x 30 x 20 см), за остальной багаж придется доплатить.

Бронировать рейс в рамках All You Can Fly можно минимум за три дня до даты вылета, если на выбранном направлении есть свободные места.

Услуга распространяется на рейсы, который авиакомпания будет выполнять с 25 сентября 2024 года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии