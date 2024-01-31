Wizz Air временно останавливает полеты на части маршрутов: это коснется и пассажиров из Литвы

"Вчера WizzAir отозвала все самолеты на маршруте "Вильнюс – Ницца" – в этом году. Нас до сих пор не информировали. <...> Наша поездка была запланирована на июль, что сейчас делать: ждать или нет? Они упразднили этот маршрут или нет? Что случилось?", – вопрошали читатели.
Вопрос вызвали и полеты в Малагу. Сообщалось, что и туда самолеты не будут летать, но сейчас запланированы полеты в другие дни. Если раньше самолеты летали по понедельникам и пятницам, то сейчас, похоже, самолеты будут летать туда по понедельникам и воскресеньям.
В фейсбуке сообщали и об отзыве полетов в Рим. Непонятно, что будет с Рейкьявиком.
Редакция связалась с представителями авиакомпании, они подтвердили, что часть полетов отозвали. Wizz Air подтвердила, что из-за проверок двигателей Pratt & Whitney, которые не зависят от авиакомпании, в ближайшие месяцы Wizz Air временно остановит перелеты на некоторых маршрутах.
Delfi интересовался, каких направлений это коснется, и сколько будут длиться проверки. Пока ответ на этот вопрос не получен.
Авиакомпания лично свяжется со своими клиентами, которые купили билеты и информирует их о переменах.
Пассажирам предложат три варианта: бесплатную перерегистрацию на другой рейс, возвращение 120% суммы кредитами WIZZ или 100% денег.
"Wizz Air приносит извинения за доставленные неудобства", – указали представители компании.
Пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас подтвердил, что Wizz Air предупреждала о технической проверке своих самолетов.