Wizz Air временно останавливает полеты на части маршрутов: это коснется и пассажиров из Литвы

"Вчера WizzAir отозвала все самолеты на маршруте "Вильнюс – Ницца" – в этом году. Нас до сих пор не информировали. <...> Наша поездка была запланирована на июль, что сейчас делать: ждать или нет? Они упразднили этот маршрут или нет? Что случилось?", – вопрошали читатели.

Вопрос вызвали и полеты в Малагу. Сообщалось, что и туда самолеты не будут летать, но сейчас запланированы полеты в другие дни. Если раньше самолеты летали по понедельникам и пятницам, то сейчас, похоже, самолеты будут летать туда по понедельникам и воскресеньям.

В фейсбуке сообщали и об отзыве полетов в Рим. Непонятно, что будет с Рейкьявиком.

Редакция связалась с представителями авиакомпании, они подтвердили, что часть полетов отозвали. Wizz Air подтвердила, что из-за проверок двигателей Pratt & Whitney, которые не зависят от авиакомпании, в ближайшие месяцы Wizz Air временно остановит перелеты на некоторых маршрутах.