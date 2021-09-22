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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 30 сентября возобновляет полеты из Вильнюса в Париж.
Wizz Air
Wizz Air
© Shutterstock

Wizz Air сообщила, что полеты в Париж будут выполняться два раза в неделю.

В августе авиакомпания Wizz Air сообщила о намерениях расширить парк самолетов в Вильнюсском аэропорту, а также начать полеты из Вильнюса в столицу Исландии Рейкьявик и столицу Армении Ереван.

Включая новые направления, Wizz Air предлагает из Вильнюса 24 маршрута в 16 государств.

Компания в мае объявила, что в 2022 году планирует расширить предложение в Вильнюсе до 28 направлений и более 60 полетов в неделю.

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