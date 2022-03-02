Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев

“WIZZ обязуется помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы они не находились. Поэтому мы предоставляем в марте 100 000 бесплатных мест на коротких рейсах, вылетающих из соседних с Украиной стран (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния).
Мы также признаем, что многие беженцы уже начали переезжать и могут оказаться в других местах, поэтому на всех остальных рейсах мы предлагаем билеты по цене 29,99 евро и 69,99 евро”, — сообщила авиакомпания на своей странице в социальной сети Facebook.
Забронировать билеты можно ЗДЕСЬ.
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