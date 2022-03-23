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Венгерская авиакомпания Wizz Air предложила три новых направления из Вильнюса и Каунаса, а также возобновила полеты в еще пяти направлениях.
Wizz Air
Wizz Air
© Shutterstock

Полеты в испанскую Барселону осуществляются с понедельника, в греческие Афины из Каунаса и в Эйндховен на юге Нидерландов будут осуществляться с 28 марта.

Кроме того, возобновлены полеты в столицу Северной Ирландии Белфаст, город Билунд на юге Дании, в Донкастер в Северной Англии, столицу Армении Ереван и Ниццу на побережье Средиземного моря, сообщила авиакомпания.

"С учетом потребностей клиентов мы предлагаем им больше полетов, возобновляя по всей Европе уже полюбившиеся маршруты и предлагая новые направления", - сказала для пресс-релиза глава Wizz Air по корпоративной коммуникации Жужа Трубек.

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