Полеты в испанскую Барселону осуществляются с понедельника, в греческие Афины из Каунаса и в Эйндховен на юге Нидерландов будут осуществляться с 28 марта.
Кроме того, возобновлены полеты в столицу Северной Ирландии Белфаст, город Билунд на юге Дании, в Донкастер в Северной Англии, столицу Армении Ереван и Ниццу на побережье Средиземного моря, сообщила авиакомпания.
"С учетом потребностей клиентов мы предлагаем им больше полетов, возобновляя по всей Европе уже полюбившиеся маршруты и предлагая новые направления", - сказала для пресс-релиза глава Wizz Air по корпоративной коммуникации Жужа Трубек.
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