Wizz Air открывает новое направление из Паланги

Первый такой рейс состоится 29 марта, рейсы планируются дважды в неделю – по вторникам и субботам, сообщила авиакомпания.
"С марта следующего года мы сможем добраться до столицы Украины не только рейсом из Вильнюсского аэропорта, но и из популярнейшего литовского приморского курорта Паланги", – отметил в пресс-релизе руководитель по вопросам корпоративной коммуникации Wizz Air Андр Радо.
Из аэропорта Паланги в данный момент предлагаются рейсы в Данию, Соединенное Королевство, Латвию и Норвегию.
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