aA
Венгерская авиакомпания Wizz Air с весны следующего года начнет летать по новому направлению из литовской Паланги в Киев.
Wizz Air открывает новое направление из Паланги
© Shutterstock

Первый такой рейс состоится 29 марта, рейсы планируются дважды в неделю – по вторникам и субботам, сообщила авиакомпания.

"С марта следующего года мы сможем добраться до столицы Украины не только рейсом из Вильнюсского аэропорта, но и из популярнейшего литовского приморского курорта Паланги", – отметил в пресс-релизе руководитель по вопросам корпоративной коммуникации Wizz Air Андр Радо.

Из аэропорта Паланги в данный момент предлагаются рейсы в Данию, Соединенное Королевство, Латвию и Норвегию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр транспорта надеется на 15 прямых рейсов по важным для Литвы направлениям (12)

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис...

TOP новостей

В Литве предлагается ввести режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Беларусью (110)

В связи с большим потоком легальных мигрантов на...

Более тысячи мигрантов находятся у границы Беларуси и Польши. Польша заявила о попытке прорыва обновляется (366)

Утром 8 ноября к белорусско-польской границе...

Коронавирус: правительство Литвы обсуждает еще один пакет более жестких ограничений (39)

8 ноября правительство Литвы обсуждает еще один пакет...

Эпидемиолог: рассматривают введение "паспорта возможностей" с 12 лет, не исключают еще один карантин (51)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

Колонна мигрантов движется к намеченной цели: литовские службы находятся в состоянии готовности (42)

В сторону Литвы колонны мигрантов не идут. Однако...