Сообщается, что цены начинаются с 19,99 евро.

В Хорватию ежегодно ездит немалое количество жителей Литвы.

Сплит - самый крупный город Далмации. Это самый теплый регион Хорватии, где держится приятная погода с ранней весны до поздней осени.

"Мы счастливы, что можем предложить нашим клиентам новые направления в Европе. Прямой рейс из Вильнюса в Сплит - это отличный вариант для отпуска всей семьей", – сказала представитель Wizz Air Жужа Трубек.