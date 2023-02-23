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Самая быстрорастущая авиакомпания Европы "Wizz Air" будет совершать полеты из Вильнюса в Малагу. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам, а их стоимость начинается от 49,99 евро, сообщает компания.
В сообщении напоминают, что только в прошлом году авиакомпания открыла два новых маршрута из Вильнюса – в Сплит в Хорватии и Гренобль во Франции. В настоящее время пассажиры из Вильнюса также могут удобно добраться до Милана в Италии.
Первый самолет компании вылетел из Литвы в 2011 году.
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