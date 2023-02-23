Wizz Air будет совершать полеты из Вильнюса в Малагу

В сообщении напоминают, что только в прошлом году авиакомпания открыла два новых маршрута из Вильнюса – в Сплит в Хорватии и Гренобль во Франции. В настоящее время пассажиры из Вильнюса также могут удобно добраться до Милана в Италии.

Первый самолет компании вылетел из Литвы в 2011 году.