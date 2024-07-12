2024.07.12 14:44

Выясняется, кто обоснуется в квартале Св. Иакова в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Переговоры завершились. Фонд Lords LB Special Fund IV, который развивает квартал Св. Иакова на ул. Васарё 16-осёс, подписал договор с Центром современной школы. Это образовательное учреждение переедет сюда в 2025 году, пишет портал madeinvilnius.lt.

Строительные работы в квартале на бывшей территории больницы Св. Иакова уже завершены. В определенных зданиях квартала, как и планировалось, оборудуют классы.

Центр современной школы, в котором учатся 500 учеников, займет больше 3000 кв. м. В остальных помещениях планируют оборудовать офисы, гостиницу с залами для конференций и кафе с ресторанами.

Разрешение на развитие проекта строительства и реконструкции фонд получил в 2021 году.

„Как и планировалось, наша цель не изменилась – часть помещений квартала Св. Иакова сдадут в аренду образовательному учреждению. В соответствии с договором, в квартале будет работать Центр современной школы“, – сказала директор компании Orkela, основанной фондом Lords LB Special Fund IV, Анастасия Поцене.

„Я рад, что наши ученики переедут в новое, современное помещение. Это хорошая новость и для семей, которые по несколько лет ждали свободного места в классах. Благодаря переезду в новое помещение появится возможность принять больше детей“, – сказал директор школы Витис Буйвидавичюс.

История Центра современной школы началась в 1992 году, первые 12-классники окончили школу в 2006 году.

Сейчас основные помещения школы находятся на ул. Жигиманту, другие в Старом городе – на ул. Пилес и Тилто.

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