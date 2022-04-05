Об этом сообщил директор Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис.

"Многим может казаться, что остановить бизнес то же самое, что нажать на кнопку выключателя. Мы видим, что не только нам, но и другому крупному бизнесу, который объявил об уходе из России, на реальный уход требуется больше времени, это займет не один месяц", - сказал предприниматель.

Об уходе из России Vičiūnų grupė сообщила в начала марта. За это время проделали немало работы, чтобы остановить деятельность: остановлены все инвестиции в производство, логистику, торговлю, остановлены все рекламные кампании, в Калининград не закупают никакое сырье. Сейчас производят продукцию из сырья, приобретенного еще до начала войны и только для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе.

"Сырье, около 200 морских контейнеров, было заказано еще до начала агрессивной войны, его вернули, в Россию не привезли", - подчеркнул Матийошайтис. Он заверил, что никакие продукты из России в страны ЕС не возили и не возят.

Матийошайтис информировал, что ведутся интенсивные переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России.

Vičiūnų grupė уже сообщала, что вся продукция, которую компания продает в Литве и других странах Европы, производится в Литве, Эстонии и Испании. Эти фабрики не используют ни российское, ни белорусское сырье.

С начала войны в Украине Vičiūnų grupė осуждает российскую агрессию. Компания поддерживает, помогает и предоставляет необходимое почти 800 работникам в Украине.

В компаниях, принадлежащих группе, в Литве трудоустроено почти 500 украинцев.

В первые дни войны Vičiūnų grupė передала территориальной обороне в Украине больше 200 000 тонн продуктов. Компания передала украинскому правительству свои тягачи. В середине марта сообщалось, что во время атаки был уничтожен склад Vičiūnų grupė, в котором было 3500 тонн продуктов.