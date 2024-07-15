Выясняется, когда начнется строительство железнодорожного вокзала в Вильнюсе

На данный момент есть победитель конкурса на новое здание вокзала, однако не подписан договор о проектировании. LTG надеется подписать его до конца года.

„Сейчас проходит согласование договора с компанией архитекторов. Мы надеемся, что результат будет успешным, и в III квартале мы планируем подписание договора“, – сказала представитель компании Сандра Тринкунайте-Римкене.

После подписания договора ждет проектирование. Оно может занять два года. После этого начнется строительство.

Значит работы по проектированию будут длиться до III квартала 2026 года. Потом начнется строительство. От проекта будет зависеть, когда оно начнется - в конце 2026 или в начале 2027 года.