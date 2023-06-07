Выясняется, что ждет компании за продажу просроченных товаров: не все отделаются штрафами

На прошлой неделе сообщили названия компаний, которые фальсифицировали сроки годности продуктов. После проверок была ограничена деятельность 14 компаний. В список попали ЗАО Lacerta aurea, ЗАО Ladaima и сеть магазинов Sale, ЗАО Libertalia, МТ Punkt и несколько физических лиц.

Tyrimas dėl maisto klastojimo © VMVT

Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) заметили, что в соответствии с новейшей информацией, расследование продолжается.

"С целью выяснения всей цепочки поставок товаров и других компаний и других предприятий, которые могли приобретать просроченные товары", – указали они.

В списке указаны некоторые компании и физические лица, деятельность которых полностью запрещена. Представители ГПВС указали, что в том, что касается физических лиц, то, предполагают, что они организовывали продажу продуктов с фальсифицированным сроком годности по всей Литве.

"Компании, деятельность которых запрещена, не могут работать, у них нет разрешения ГПВС. В случае с теми компаниями, деятельность которых остановлена, они могут продолжить работу, когда устранят все нарушения и обеспечат выполнение всех требований", – сказали специалисты ГПВС.

Сообщается, что компании, занимавшиеся фальсификацией сроков годности, не только не смогут работать, но и получат значительные штрафы. Их ждут штрафы до 14 000 евро. Если в ходе расследования выяснится, что их деятельность нанесла ущерб здоровью жителей, то ждет штраф до 20 000 евро.

"Физическим лицам за такие нарушения штрафы назначит суд, который рассмотрит результаты проведенного расследования", – заметили представители ГПВС.

Delfi напоминают, что на прошлой неделе полиция сообщила о том, что была раскрыта схема массовой фальсификации срока годности продуктов питания и их реализации в Литве.

В числе подозреваемых - 29 физических лиц и 5 компаний.

Правоохрана указала лишь одну сеть – Sale.

Сообщается, что на прилавки крупных торговых сетей такие товары не должны были попасть.