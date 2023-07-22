22 июля 2023 г. 07:50

Выясняется, что появится вместо желтых павильонов в Шешкине

 
ru.DELFI.lt
sąvartynas
sąvartynas
Начаты работы по демонтажу желтых павильонов частного рынка в Шешкине, сообщает madeinvilnius.lt.

Владелец объекта компания Rivona, принадлежащая группе Norfа, в будущем планирует построить там мультифункциональный торгово-развлекательный центр и жилой комплекс.

"Мы давно хотели очистить территорию от неиспользуемых павильонов. Однако саммит НАТО и некоторые юридические нюансы немного отсрочили работы, сейчас они начались", – сказал представитель Rivonа Дарюс Рилишкис.

В 2015 г. суд разрешил вернуть землю под рынком владельцам, было восстановлено право на землю. Новые хозяева земли обязали владельцев павильонов убрать их, но этого не произошло.

В мае 2023 года сменился владелец земли, муниципалитет обязал его привести участок в порядок - починить павильоны или снести их.

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