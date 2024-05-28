Выяснилось, за сколько BaltCap продаст Авулису акции Venetus Capital

"Окончательной договоренности пока нет, но суть ясна – 6 млн. евро. Сейчас есть еще нюансы, связанные с оплатой, когда и сколько платим. Сумма ясна, ну, разве что что-то изменится, ведь договор еще не подписан", – сказал Delfi Авулис.
По его словам, сейчас ждут выводы Еврокомиссии в связи со строительством комплекса. Если будет дан зеленый свет, будет подписан договор и начаты работы.
Ранее предполагалось, что Национальный стадион построит BaltCap, однако после того как стало известно, что бывший акционер фонда Шарунас Степуконис мог присвоить 40 млн. евро и часть денег проиграть в казино, фонд решил выйти из проекта. Основной причиной выхода из проекта он назвал угрозы, связанные с репутацией.
Delfi напоминает, что Venetus Capital - основной акционер "Вильнюсского многофункционального комплекса". Ей принадлежат 98% акций. Остальные акции принадлежат Axis Industries, т.е. группе компаний Icor и Kauno arena.