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Выяснилось, что участок земли в Вильнюсе на ул. Цейкиню, 2, на котором в субботу был спилен вековой дуб, косвенно принадлежит одному из самых состоятельных предпринимателей Эстонии Тоомасу Аннусу.
Выяснилось, кому на самом деле принадлежит участок со спиленным дубом: это один из самых богатых людей в Эстонии
© ELTA / Tomas Vinickas

По данным Реестра недвижимости, участок в 0,73 га на ул. Цейкиню с 2016 г. принадлежит компании Rinktinės NT.

По данным реестра юридических данных, единственный акционер Rinktinės NT - зарегистрированная в Нидерландах компания ELL Real Estate Holding. Согласно Голландскому реестру, эта компания принадлежит эстонской Kapitel.

Согласно Эстонскому реестру, акционер Kapitel - Kapitel Group, принадлежащая Аннусу.

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Kapitel на своем сайте указала, что сейчас развивает два проекта в Вильнюсе. Первый – комплекс Rinktines development project на ул. Цейкиню. Именно здесь в субботу был спилен дуб.

Второй проект – бизнес-центр OXY Offices в Шнипишкес, на ул. Кярнавес (два здания в 5 и 7 этажей).

Kapitel в 2008 г. построила в Литве ТЦ Panorama, в 2017 г. – бизнес-центр Narbuto 5.

ELTA обращалась за комментарием о спиленном дубе в компанию Kapitel, но ее представитель сказала, что она не уполномочена отвечать на этот вопрос.

Газета Aripaev в 2022 г. назвала Аннуса самым богатым человеком в Эстонии. Он является председателем правления компаний Merko Ehitus и Kapitel. Он также является главным акционером Merko Ehitus.

С 2008 г. он занимает должность члена правления Jarvevana.

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