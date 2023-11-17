Выяснили все до конца: Vičiūnai производила продукцию и для сетей Rimi и Norfa

На прошлой неделе сообщалось, о продукции Vičiūnai в сети Maxima и Iki, на этой неделе писали о продукции компании на прилавках Lidl, а сейчас выяснилось, что этой продукцией торгуют Norfа и Rimi.
Напомним, что группа Vičiūnai принадлежит семье мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса. Компания несмотря на давление со стороны общества, до сих пор не покинула российский рынок, в Калининграде работает ее фабрика.
По этой причине жители бойкотируют продукты Vičiūnai.
Из полученных Delfi фотографий видно, что для сети Norfа "крабовые" палочки под брендом Kolumbo производит компания Plungės kooperatinė prekyba, а лосося - Vičiūnai ir partneriai. На этикетках указан производитель.
Этот факт подтвердил представитель Norfа Дарюс Рилишкис, но не комментировал, будет ли компания принимать какие-то меры в связи с этим.
Только по коду производителя можно выяснить, что товары произведены Vičiūnai. Код можно проверить на сайте openfoodfacts.org.
Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене сказала, что фабрики Vičiūnai производят в Литве лишь небольшую часть продукции частной линии Rimi. "После того как срок действия договора с компанией истечет, мы оценим все обстоятельства", – сказала она Delfi.