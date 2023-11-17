Выяснили все до конца: Vičiūnai производила продукцию и для сетей Rimi и Norfa

На прошлой неделе сообщалось, о продукции Vičiūnai в сети Maxima и Iki, на этой неделе писали о продукции компании на прилавках Lidl, а сейчас выяснилось, что этой продукцией торгуют Norfа и Rimi.

Напомним, что группа Vičiūnai принадлежит семье мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса. Компания несмотря на давление со стороны общества, до сих пор не покинула российский рынок, в Калининграде работает ее фабрика.

По этой причине жители бойкотируют продукты Vičiūnai.

Из полученных Delfi фотографий видно, что для сети Norfа "крабовые" палочки под брендом Kolumbo производит компания Plungės kooperatinė prekyba, а лосося - Vičiūnai ir partneriai. На этикетках указан производитель.

Этот факт подтвердил представитель Norfа Дарюс Рилишкис, но не комментировал, будет ли компания принимать какие-то меры в связи с этим.