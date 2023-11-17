Выяснили все до конца: Vičiūnai производила продукцию и для сетей Rimi и Norfa

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI montažas

Возмущение в связи с тем, что группа Vičiūnai по-прежнему продает свою продукцию в Литве, прикрываясь другими брендами, не стихает. Выяснилось, что некоторые продукты этой компании продают также в сетях Norfа и Rimi.

На прошлой неделе сообщалось, о продукции Vičiūnai в сети Maxima и Iki, на этой неделе писали о продукции компании на прилавках Lidl, а сейчас выяснилось, что этой продукцией торгуют Norfа и Rimi.

Напомним, что группа Vičiūnai принадлежит семье мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса. Компания несмотря на давление со стороны общества, до сих пор не покинула российский рынок, в Калининграде работает ее фабрика.

По этой причине жители бойкотируют продукты Vičiūnai.

Из полученных Delfi фотографий видно, что для сети Norfа "крабовые" палочки под брендом Kolumbo производит компания Plungės kooperatinė prekyba, а лосося - Vičiūnai ir partneriai. На этикетках указан производитель.

„Vičiūnų“ produkcija prekybos tinkle „Norfa“

Этот факт подтвердил представитель Norfа Дарюс Рилишкис, но не комментировал, будет ли компания принимать какие-то меры в связи с этим.

Продукцию Vičiūnai под частным брендом Rimi Smart и Rimi можно найти и на прилавках Rimi. Plungės kooperatinė prekyba и Baltic Food Partners производят палочки и сельдь. На этикетках производитель не указан, сказано лишь, что "произведено в Литве по особому заказу Rimi".

Только по коду производителя можно выяснить, что товары произведены Vičiūnai. Код можно проверить на сайте openfoodfacts.org.

„Vičiūnų“ produkcija prekybos tinkle „Rimi“

Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене сказала, что фабрики Vičiūnai производят в Литве лишь небольшую часть продукции частной линии Rimi. "После того как срок действия договора с компанией истечет, мы оценим все обстоятельства", – сказала она Delfi.

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