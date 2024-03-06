Вытеснить российскую сеть Mere не получается: покупателей происхождение товаров не волнует

Представители платформы уверяют, что в своей публикации они поднимают проблему геополитического контекста и обращают внимание на то, что потребители чаще решают вопрос выживания, а не морали.

"Mere сейчас - быстрорастущая сеть, похоже, через пару лет она станет заметным игроком на рынке. Несмотря на то, что это сеть российского капитала, которая продает российские и беларусские товары, у нее нет стабильного ассортимента и ее магазины расположены в неудобных местах. Однако она гарантирует покупателям низкие цены и простые прозрачные условия поставщикам", – сказано в пресс-релизе Pricer.lt в феврале 2023 года.

В последнее время критике подвергается не только сеть, но и платформа сравнения цен Pricer.lt , которая о ней сообщает. После вторжения России в Украину Pricer.lt представила Mere как пример успешного бизнеса.

Несмотря на то, что литовскими магазинами Mere управляет учрежденное в Литве ЗАО Valientė, руководство "Светофора" находится в Красноярске.

"Это одна из сетей, которая демонстрирует низкие цены, возможно, мы обратили на нее внимание только потому, что есть недочеты в деятельности наших сетей. Если бы рынок был конкурентоспособным, то для такой сети не было бы места", – заверил он.

Он заверил, что у платформы нет никаких коммерческих связей и контрактов с Mere (ЗАО Valientė) и она "не хвалит ее за хозяев". Однако, по словам Визицкаса, сфера работы Pricer.lt - розничная торговля, поэтому они должны представлять и Mere.

"Во-первых, мы говорим о том, что такая проблема существует. Как бы не должны из патриотических убеждений не покупать, но покупают. С другой стороны, эта бизнес-модель довольно активная", – сказал представитель Pricer.lt Артурас Визицкас.

Он заметил, что Mere в Литве действует совершенно легально, а решение из-за связей с Россией находится в руках самой сети и потребителей.

Глава Pricer.lt отмечает, что регламент должна ввести власть. "Нет ясных определений того, что приемлемо в нынешних отношениях с Россией для бизнеса, а что нет, это остается в серой зоне", – сказал Визицкас.

По его словам, этот бизнес нашел нишу в Литве, поэтому если не будет иного регулирования и низких цен, то Mere может расширяться и дальше.

"Если у сети есть такие перспективы, то потребитель может делать выбор, ему надо жить и он идет в такой магазин. И поставщики, которые думают, где продать свои товары, тоже видят эту сеть как выход. В наших публикациях мы просто описываем это явление", – подчеркнул Визицкас.