Консолидированная чистая прибыль компании за год снизилась на 5,4% до 9,157 млн евро, указано в отчете за 2019 год для Реестрового центра.
Большую часть выручки Vaizga в 2019 году сгенерировала компания Viada LT, к которой перешло управление заправочными Lukoil - ее выручка составила 735,4 млн евро или на 7,4% больше, чем в 2018 году.
Акции Vaizga принадлежат Ивану Палейчику и членам его семьи.
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