Консолидированная чистая прибыль компании за год снизилась на 5,4% до 9,157 млн евро, указано в отчете за 2019 год для Реестрового центра.

Большую часть выручки Vaizga в 2019 году сгенерировала компания Viada LT, к которой перешло управление заправочными Lukoil - ее выручка составила 735,4 млн евро или на 7,4% больше, чем в 2018 году.

Акции Vaizga принадлежат Ивану Палейчику и членам его семьи.