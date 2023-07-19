Выручка Tele2 за первое полугодие выросла на 8,5% и составила 164,29 млн евро

"Несмотря на макроэкономические проблемы, с которыми сталкивается каждый бизнес, мы продолжаем оказывать нашим клиентам качественные услуги по привлекательной цене. Мы интенсивно развиваем сеть 5G и предлагаем нашим клиентам соответствующие услуги: продленную гарантию на устройство, интернет-защиту. Пользователи это ценят — число наших частных и бизнес-клиентов также непрерывно растет", — сказал генеральный директор Tele2 в Литве и странах Балтии Пятрас Масюлис.

Выручка компании за это полугодие составила 164,29 млн евро, что на 4,6 проц. больше, чем за аналогичный прошлогодний период.