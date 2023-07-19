19 июля 2023 г. 09:26

Выручка Tele2 за первое полугодие выросла на 8,5% и составила 164,29 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Tele2 salonas
Tele2 salonas
ФОТО: Organizatorių nuotr.
По словам оператора, результаты первого полугодия были обусловлены продолжающимся ростом числа частных и бизнес-клиентов, растущим потреблением данных в Литве и зарубежных странах. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, компания почти вдвое увеличила инвестиции в повышение качества связи и выделила на эти цели 12,8 млн. евро.

"Несмотря на макроэкономические проблемы, с которыми сталкивается каждый бизнес, мы продолжаем оказывать нашим клиентам качественные услуги по привлекательной цене. Мы интенсивно развиваем сеть 5G и предлагаем нашим клиентам соответствующие услуги: продленную гарантию на устройство, интернет-защиту. Пользователи это ценят — число наших частных и бизнес-клиентов также непрерывно растет", — сказал генеральный директор Tele2 в Литве и странах Балтии Пятрас Масюлис.

Выручка компании за это полугодие составила 164,29 млн евро, что на 4,6 проц. больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Показатель EBITDA (доход бизнеса до уплаты налога на прибыль, процентов по кредитам и амортизации) в первом полугодии этого года достиг 67 млн евро, что на 13 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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