2024.05.30 11:41

Выручка Mars Lietuva в прошлом году составила 241,5 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Mars Lietuva“
„Mars Lietuva“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Компания по производству корма для домашних животных Mars Lietuva сообщает, что в прошлом году ее выручка выросла на 10,5 проц. – до 241,3 млн евро.

Сообщается, что в 2023 г. компания произвела 97 тыс. тонн продукции для домашних животных.

Практически вся продукция компании экспортировалась за рубеж – в 20 стран ЕС, а также в Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Турцию, Украину и Австралию. Основной клиент – Великобритания, на долю которой в общей структуре продаж приходится 29 проц.

"На данный момент, когда на рынке установился естественный баланс, спрос несколько снизился, поэтому в прошлом году мы произвели меньше, однако зафиксированное на многих экспортных рынках общее повышение уровня цен и ориентация на продукцию с более высокой добавленной стоимостью помогли нам сохранить положительную динамику выручки и прибыли", — так прокомментировала финансовые результаты генеральный директор Mars Lietuva Аушра Жемайтене в пресс-релизе.

По ее словам, в этом году компания планирует примерно 5-процентный рост выручки и объема производства. Планируется, что в этом году себестоимость продукции компании увеличится на одну десятую, в значительной степени этому будет способствовать последовательное увеличение фонда заработной платы и бонусов работникам.

После изменения структуры акционеров прямым акционером Mars Lietuva стала американская компания Wm Wrigley Jr. Company, входящая в концерн Mars. Гаргждайская фабрика Mars Lietuva работает в составе организации Mars Petcare сегмента по уходу за животными Mars.

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