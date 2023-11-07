Выручка группы Amber Grid за 9 месяцев составила более 60 млн евро

 
ELTA
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Amber Grid
Amber Grid
ФОТО: Organizacijos nuotr.

АО Amber Grid объявляет консолидированные результаты работы группы, в которую входят AО Amber Grid и ЗАО Get Baltic, за 9 месяцев в 2023 г.

В сообщении, распространенном через биржу, указано, что за 9 месяцев 2023 года выручка составила 61,6 млн евро, тогда как за тот же период 2022 года она составила 66,4 млн евро.

Чистая прибыль группы составила 15,4 млн евро (10,6 млн евро в 2022 году), прибыль до налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) 18,6 млн евро (22,4 млн евро в 2022 году), а средняя рентабельность капитала (ROE) за последние 12 месяцев по данным на 30 сентября 2023 года составила 11,2% (10,8% на 30 сентября 2022 г.).

Скорректированная чистая прибыль одной лишь Amber Grid за 9 месяцев 2023 г. составила 7,6 млн евро (14,4 млн евро в 2022 году), EBITDA 19,2 млн евро (25,5 млн евро в 2022 году), средняя рентабельность капитала (ROE) за последние 12 месяцев по данным на 30 сентября 2023 года составила 7% (10,8% на 30 сентября 2022 г.).

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