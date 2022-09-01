Чистая прибыль группы уменьшилась в 3 раза до 5 млн евро. Только во втором квартале она заработала 18 млн евро прибыли, тогда как в первом квартале группа понесла 13 млн евро убытков, связанных с войной России в Украине, сообщает Avia Solutions Group.

"Сильные финансовые результаты первого полугодия показывают, насколько быстро авиационная отрасль восстанавливается в глобальном масштабе, а яркий рост группы, который был виден даже в период пандемии, продолжился в первой половине 2022 года", - сказал для пресс-релиза глава Avia Solutions Group Йонас Янукенас.

Прибыль группы до вычета процентов, налогов, отчислений по износу и амортизации (EBITDA) достигла 111 млн евро - в 2,6 раза больше.

По словам Янукенаса, во втором квартале Avia Solutions Group продолжала фиксировать большое количество заказов авиакомпаний. По мере приближения более медленного осеннего периода рос и спрос на услуги пассажирских самолетов группы.

Парк самолетов группы в настоящее время насчитывает 137 самолетов, что на 44% больше, чем в прошлом году.