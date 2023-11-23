Выпал снег, центры зимних развлечений сообщают об открытии и ценах

25 ноября открывается центр зимних развлечений "Лепкальнис". Его словам главы центра Артураса Бельскиса, к открытию сезона центр уже готов.

"Мы приготовили необходимое количество снега, я думаю, удастся открыть 4 трассы. Позже прогнозируют морозы, поэтому мы будем продолжать производство снега и откроем еще больше трасс. Пока погода стоит зимняя", – сказал он.

В прошлом году центр работал с 22 ноября, в этом откроется на несколько дней позже. Цены на билеты, по словам Бельскиса, не изменятся.

"Мы не манипулируем ценами, а рост расходов, связанный с ценами на энергоресурсы, взяли на себя", – сказал он.

На сайте центра сказано, что билеты продают как по интернету, так и на месте, но билеты в кассе стоят дороже.

"Мы хотим ограничивать число людей на горке, чтобы не было очередей к подъемникам. Поэтому билеты лучше покупать по интернету. Конечно, если человек приехал и все равно хочет кататься, можно купить билет в кассе, но дороже", – сказал Бельскис.