Вылетевший из Вильнюса самолет залетел в воздушное пространство Беларуси

Самолет летел в сторону Польши, но пролетел и через воздушное пространство Беларуси.

Однако представитель "Воздушной навигации" сказала порталу lrytas.lt, что санкции не были нарушены, поскольку запрет на полеты над Беларусью не распространяется на неевропейские авиакомпании. Им лишь рекомендуют не летать над Беларусью.