05 августа 2023 г. 10:41

Вылетевший из Вильнюса самолет залетел в воздушное пространство Беларуси

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

В четверг из Вильнюса вылетел летевший в Стамбул самолет Turkish Airlines Boeing 737–8F2 (TV-JHN) залетел в воздушное пространство Беларуси, однако "Воздушная навигация" утверждает, что санкции не были нарушены, сообщает madeinvilnius.lt.

Самолет летел в сторону Польши, но пролетел и через воздушное пространство Беларуси.

Однако представитель "Воздушной навигации" сказала порталу lrytas.lt, что санкции не были нарушены, поскольку запрет на полеты над Беларусью не распространяется на неевропейские авиакомпании. Им лишь рекомендуют не летать над Беларусью.

"В данном случае полет был согласован с центрами управления полетами в Польше и Беларуси, а траектория полета менялась, поскольку надо было избежать грозовых туч, представляющих опасность для лайнера", – сказано в ответе.

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