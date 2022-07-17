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На этой неделе Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение на строительство магазина Lidl около Центра зимних видов спорта на ул. Лепкальнё, на горе Лаймиса. В проектных предложениях не сказано, магазин какой сети будут строить, но предполагается, что это будет магазин немецкой сети Lidl, пишет madeinvilnius.lt.
Выдано разрешение на строительство магазина Lidl около Центра зимних видов спорта на ул. Лепкальнё
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"На участке будет стоянка для 94 автомобилей. Стоянка для машин будет оборудована под зданием, а также в южной и западной части участка. Отдельная стоянка появится в северной части участка - это места парковки для работников магазина и администрации", – сказано в проектном решении.

Планировка нового магазина напоминает двухэтажный LIDL, построенный в районе Каролинишкес.

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