Выдано разрешение на строительство магазина Lidl около Центра зимних видов спорта на ул. Лепкальнё

"На участке будет стоянка для 94 автомобилей. Стоянка для машин будет оборудована под зданием, а также в южной и западной части участка. Отдельная стоянка появится в северной части участка - это места парковки для работников магазина и администрации", – сказано в проектном решении.
Планировка нового магазина напоминает двухэтажный LIDL, построенный в районе Каролинишкес.
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