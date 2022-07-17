Выдано разрешение на строительство магазина Lidl около Центра зимних видов спорта на ул. Лепкальнё

"На участке будет стоянка для 94 автомобилей. Стоянка для машин будет оборудована под зданием, а также в южной и западной части участка. Отдельная стоянка появится в северной части участка - это места парковки для работников магазина и администрации", – сказано в проектном решении.

Планировка нового магазина напоминает двухэтажный LIDL, построенный в районе Каролинишкес.