Выдано разрешение на строительство концертного центра им. М. К. Чюрлёниса в Каунасе

Сообщается, что застекленное здание общей площадью почти 14 тыс. кв. м. с подземной парковкой площадью 8 тыс. кв. м. появится на участке площадью более 4 га в Жемойи Фреда (ул. Г. и О. Минковскю). Рядом с центром будет построена гавань для малых судов.

Главный зал центра вместит около 1,5 тыс. зрителей, между тем второе многофункциональное пространство с видом на Нямунас (Неман) будет вмещать до 700 мест.

Муниципалитет также обращает внимание на то, что уже в этом месяце неподалеку начнется строительство нового пешеходного моста, который станет первым сообщением между Неманским островом и Жемойи Фреда.