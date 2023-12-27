Выдано разрешение на строительство комплекса "Сангушкский парк" в Старом городе столицы

На улице Жюпроню, возле Миссионерского костела и улиц Субачяус и М. Даукшос в 2026 г. будет оборудовано 55 квартир, 11 рекреационных и 13 торгово-административных помещений.

Девелоперская компания Releven, занимающаяся реализацией проекта, планирует обустроить на прилегающем участке общественное пространство – сквер, а со стороны улицы М. Даукшос будет благоустроена существующая городская зеленая зона.

За весь период строительства компания намерена инвестировать в проект около 40 млн евро.