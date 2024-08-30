Выдано разрешение на строительство комплекса "Акрополис Вингис" в Вильнюсе

Компания Akropolis Group, реализующая этот проект в столичном микрорайоне Вилкпеде, также запланировала проекты по улучшению дорожной инфраструктуры, которые уже переданы в муниципалитет.
Сообщается, что после получения всех необходимых разрешений на строительство компания Akropolis Group подготовит детальные планы по реализации проекта и подберет наиболее оптимальные финансовые решения.
Проектные предложения многофункционального комплекса „Акрополис Вингис“ были представлены широкой общественности в июле 2022 года и утверждены Вильнюсским городским муниципалитетом в октябре того же года. В ходе подготовки технического проекта по строительству комплекса предложения были немного скорректированы и в октябре 2023 года вновь представлены в Вильнюсский городской муниципалитет, а в ноябре того же года – общественности. В феврале этого года Вильнюсский городской муниципалитет утвердил поправки к проектным предложениям. С учетом одобренных предложений была завершена подготовка технического проекта по строительству комплекса с последующей передачей муниципалитету всех документов, необходимых для получения разрешения на строительство.
Ожидается, что в многофункциональном комплексе „Акрополис Вингис“, который появится на территории бывшей промышленной зоны, расположатся торговые пространства, пространства для оказания услуг, для досуга и отдыха, кроме того, будет оборудован концертный зал на 2,5 тыс. сидячих мест или до 4 тыс. стоячих мест, фуд-холл, конференц- и киноцентры, офисы и квартиры для долгосрочной аренды с последующим выкупом. В комплексе планируется построить автопарковку примерно на 4,5 тыс. мест.