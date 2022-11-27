Однако строительство до сих пор не было начато, а старые здания Audėjas стоят на своем месте. Однако на этой неделе администрация Вильнюсского самоуправления выдала разрешение на строительство нового комплекса - там появятся офисы и многоквартирные дома.

В комплексе будут 8 корпусов разного назначения:

A, C, D, E, F: гостиницы, помещения для аренды жилья (концепция co-living);

B: квартиры;

G, H: офисы.

В корпусах B и D будут подземные стоянки и помещения общего пользования.

Корпусы будут строить в несколько этапов. Они будут 5- и 7-этажными. Вдоль улицы Друёс будут помещения коммерческого назначения, жилые помещения появятся на бывшей территории завода Markučiai. Во всех случаях планируется создание внутренних дводов.

Со зданиями торгового центра Audėjas граничит ул. Мануфактуру, которую сейчас реконструируют. Там появится новый бульвар стоимостью 2 млн. евро и новый сквер.