Выбор машин на автомобильных рынках небольшой, но рост цен замедлился

По данным компании Regitra, за первые три месяца этого года в Литве первый раз зарегистрировали 34 211 подержанных автомобилей. Это немного больше, чем за тот же период прошлого года (28 224). Несмотря на то, что продажи в этом году выросли, они все равно намного ниже, чем до пандемии и войны в Украине. Например, за первые три месяца 2019 г. в Литве в первый раз были зарегистрированы 42 000 подержанных автомобилей.

Предприниматели говорят, что рынок подержанных авто все еще ограничен проблемой поставок, это выражено в небольшом выборе и росте цен.

Глава компании Varanas Валентинас Науянис сказал, что торговля подержанными авто была активной в апреле-июне 2022 года. Тогда Украина упразднила таможенные пошлины, поэтому в Литву за машинами приезжало немало украинцев. В июле пошлины вернули, торговля снова замерла.

Украинцы еще приезжают на рынок в Каунас, но их не так много. Приезжают также латыши, белорусы, поляки и киргизы.

"В Литве продают много подержанных авто тогда, когда приезжают покупатели из больших зарубежных стран. Тогда бывают серьезные продажи, а сейчас я не могу сказать, что штиль, но спокойнее – люди присматриваются, выбирают", – сказал Науянис.

Он заметил, что на торговлю влияет и сезон, больше машин продают в теплый период времени, поэтому, возможно, весной продаж будет больше. Правда, не обязательно все покупатели найдут подходящую машину, поскольку продажи машин в Западной Европе пока небольшие.

"Это замкнутая цепь, но людям все еще приходится долго ждать новых машин, поэтому они долго ездят на старых. Если раньше считалось, что пробег 150 000 км - это много, и машину пора менять, то сейчас ездят и больше 250 000 км", – сказал собеседник.

По его словам, это приводит к высоким ценам. В последнее время рост цен замедлился, хотя все равно составлял 10-20%. Поэтому, если машина стоила около 3000 евро, сейчас она стоит на несколько сот евро больше.

Науянис сказал, что сейчас чаще всего покупают машины 8-10 лет по 5000-6000 евро.

"Это машины, в которые можно сесть и ехать. Если машина стоит 3000 евро, то там будет над чем поработать", – продолжил он.

Науянис заметил, что на рынке почти не осталось машин со скрученным пробегом. Это результат технического прогресса.

"У нас этот порядок пытались регламентировать законами, штрафами, но все разрешилось само собой. Если машина не старше 8 лет, то в любом автосервисе можно проверить пробег, подключившись к компьютеру. Когда были бумажные книжки, в них писали, что хотели", – заверил он.