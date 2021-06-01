По сравнению с четвертым кварталом 2020 года, реальное изменение экономики, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, составило 2%, опубликовал уточненную оценку ВВП Департамент статистики.

Как утверждают специалисты, при оценке ВВП производственным методом, выявилось, что положительное влияние на ВВП оказали результаты обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспортного сектора и складирования, научной и технической деятельности.

При оценке ВВП методом расходов, можно отметить, что конечные расходы домашних хозяйств за квартал выросли на 1%, а расходы сектора власти сократились на 0,5%. Формирование основного капитала (инвестиции) сократились на 1,7%.

Экспорт товаров и услуг за квартал сократился на 0,7%, а импорт товаров и услуг вырос на 3,1%.

Ранее, по предварительной оценке, сообщалось, что рост ВВП в первом квартале за год составил 1%, а за квартал – 1,8%.