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В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, вырос на 1,2% и в ценах того периода составил 11,592 млрд евро.
Eurai
Eurai
© DELFI / Josvydas Elinskas

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года, реальное изменение экономики, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, составило 2%, опубликовал уточненную оценку ВВП Департамент статистики.

Как утверждают специалисты, при оценке ВВП производственным методом, выявилось, что положительное влияние на ВВП оказали результаты обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспортного сектора и складирования, научной и технической деятельности.

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При оценке ВВП методом расходов, можно отметить, что конечные расходы домашних хозяйств за квартал выросли на 1%, а расходы сектора власти сократились на 0,5%. Формирование основного капитала (инвестиции) сократились на 1,7%.

Экспорт товаров и услуг за квартал сократился на 0,7%, а импорт товаров и услуг вырос на 3,1%.

Ранее, по предварительной оценке, сообщалось, что рост ВВП в первом квартале за год составил 1%, а за квартал – 1,8%.

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