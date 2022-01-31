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В 2021 году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, вырос на 5,1% и в ценах того периода достиг 55,4 млрд евро.
Eurai
Eurai
© DELFI / Josvydas Elinskas

Только в четвертом квартале прошлого года ВВП в ценах того периода было создано на 14,9 млрд евро – на 0,5% больше, чем в третьем квартале и на 4,8% больше, чем год назад, сообщил Департамент статистики.

Если оценивать с точки зрения производственного метода, то на рост ВВП в четвертом квартале в наибольшей степени повлияли результаты промышленности, оптовой и розничной торговли, информационной сферы и связи.

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В декабре Минфин Литвы прогнозировал, что экономика Литвы в 2021 году вырастет на 4,8%, а Центробанк – что на 5,1%, Еврокомиссия ожидала рост в 5%.

По оценкам экономистов, опрошенных BNS, в прошлом году ВВП страны должен был вырасти на 4,9-5,4%. Эксперты отмечают, что экономика росла за счет внутреннего спроса, экспорта и темпов роста промышленности. Кроме того, значительное влияние на показатель роста оказала низкая база 2020 года.

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