В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.

В четвертом квартале по сравнению с таким же периодом 2019 года ВВП уменьшился на 1,3%.

Опрошенные в январе BNS экономисты прогнозировали, что спад ВВП в прошлом году составил 1,3–2%, а рост в этом году - 1,8–3%. Экономисты говорили, что экономический спад в Литве в 2020 году будет одним из самых небольших в Евросоюзе.