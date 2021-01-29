В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.
В четвертом квартале по сравнению с таким же периодом 2019 года ВВП уменьшился на 1,3%.
Опрошенные в январе BNS экономисты прогнозировали, что спад ВВП в прошлом году составил 1,3–2%, а рост в этом году - 1,8–3%. Экономисты говорили, что экономический спад в Литве в 2020 году будет одним из самых небольших в Евросоюзе.
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