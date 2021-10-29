В третьем квартале ВВП страны в текущих ценах составил 15,1 млрд евро. По данным Департамента статистики Литвы, по сравнению со вторым кварталом этого года реальное изменение ВВП с учетом сезонных колебаний и количества рабочих дней составило 0,05%.
Как утверждают специалисты, при оценке ВВП производственным методом, выявилось, что положительное влияние на ВВП оказали результаты промышленности, оптовой и розничной торговли, информационного сектора и сферы связи, при этом негативное влияние оказывали результаты детальности сельскохозяйственного сектора.
Опрошенные BNS экономисты прогнозировали, что экономика страны в третьем квартале, по сравнению с тем же периодом 2020 года, выросла на 4-6%.
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