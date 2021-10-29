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С учетом влияния количества рабочих и сезонного фактора, за первые девять месяцев этого года внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, увеличился на 5,2% и в ценах того периода составил 40,5 млрд евро.
Eurai
Eurai
© DELFI / Josvydas Elinskas

В третьем квартале ВВП страны в текущих ценах составил 15,1 млрд евро. По данным Департамента статистики Литвы, по сравнению со вторым кварталом этого года реальное изменение ВВП с учетом сезонных колебаний и количества рабочих дней составило 0,05%.

Как утверждают специалисты, при оценке ВВП производственным методом, выявилось, что положительное влияние на ВВП оказали результаты промышленности, оптовой и розничной торговли, информационного сектора и сферы связи, при этом негативное влияние оказывали результаты детальности сельскохозяйственного сектора.

Опрошенные BNS экономисты прогнозировали, что экономика страны в третьем квартале, по сравнению с тем же периодом 2020 года, выросла на 4-6%.

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