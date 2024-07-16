2024.07.16 12:47

Ввезенных в Литву из-за границы домашних животных с июля будут регистрировать частные ветеринары

 
ELTA
ru.DELFI.lt
с июля домашних животных, ввезенных в Литву из-за границы, регистрируют ветеринары
с июля домашних животных, ввезенных в Литву из-за границы, регистрируют ветеринары
ФОТО: Shutterstock

После обновления правил маркировки и регистрации домашних животных Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) с 3 июля этого года больше не регистрирует животных, ввезенных в Литву из-за границы. Теперь этим занимаются частные ветеринары.

„Мы доверяем частным ветеринарам регистрацию данных о прибывших из-за границы домашних животных, но контроль, конечно, останется. Специалисты ГПВС продолжат быть пользователями Регистра домашних животных, поэтому будут собирать и использовать необходимую информацию как для целей контроля, так и для мониторинга“, - цитируется в сообщении руководитель службы Аудроне Микалаускене.

В ведомстве отмечают, что данные и информацию о зарегистрированном животном может проверить его владелец, войдя в Регистр домашних животных через Электронные ворота власти.

Также с 1 июля следующего года при передаче животного, зарегистрированного в Регистре домашних животных, другому владельцу, передающий владелец должен будет предоставить данные в течение 7 календарных дней с момента передачи, а принимающий владелец должен будет предоставить данные в течение 14 календарных дней с момента приобретения в порядке, установленном Регистром домашних животных.

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