В четвертом квартале 2022 года ВВП в еврозоне снизился на 0,1 проц., а в ЕС – на 0,2 проц. Поскольку ВВП в еврозоне снижается два квартала подряд, можно сказать, что фиксируется техническая рецессия.
В Литве о технической рецессии объявили в начале мая.
По сравнению с тем же кварталом прошлого года ВВП с учетом сезонных колебаний как в еврозоне, так и во всем ЕС увеличился на 1 проц.
В Литве спад в первом квартале 2023 г. по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. составил 2,1 проц., по сравнению с первым кварталом 2022 г. – 2,7 проц.
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