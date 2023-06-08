В четвертом квартале 2022 года ВВП в еврозоне снизился на 0,1 проц., а в ЕС – на 0,2 проц. Поскольку ВВП в еврозоне снижается два квартала подряд, можно сказать, что фиксируется техническая рецессия.

В Литве о технической рецессии объявили в начале мая.

По сравнению с тем же кварталом прошлого года ВВП с учетом сезонных колебаний как в еврозоне, так и во всем ЕС увеличился на 1 проц.

В Литве спад в первом квартале 2023 г. по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. составил 2,1 проц., по сравнению с первым кварталом 2022 г. – 2,7 проц.