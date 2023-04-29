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Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг вынес постановление об отмене решения Апелляционного суда по делу об аварии, произошедшей в сети компании Litgrid, с оставлением в силе решения суда первой инстанции, по которому указанной компании было присуждено возмещение убытков в размере около 590 тыс. евро.
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
© ELTA / Marius Morkevičius

По гражданскому делу, по которому в ВСЛ поступила кассационная жалоба Litgrid, компания Šiaulių energija ранее требовала присудить солидарно от компаний ESO и Litgrid возмещение убытков на сумму 1,27 млн. евро, утверждая, что в результате аварии в сетях Litgrid был поврежден генератор электростанции Šiaulių energija, подключенный к сетям ESO и Litgrid, вследствие чего компания понесла ущерб в размере 1,27 млн евро.

Рассмотрев дело, Вильнюсский окружной суд удовлетворил иск частично – постановил взыскать с компании Litgrid 590 тыс. евро в качестве возмещения ущерба. Апелляционный суд Литвы это решение изменил – постановил взыскать с компании Litgrid 1,18 млн евро в качестве возмещения убытков истца.

ВСЛ, рассмотрев кассационную жалобу компании Litgrid, постановил, что рассматривавшие дело суды должным образом определили две причины возникновения ущерба – первичную (перенапряжение в сетях Litgrid из-за ненадлежащего технического обслуживания оборудования) и вторичную (у оборудования компании Šiaulių energija отсутствовала указанная в законодательстве обязательная защита от внешних коротких замыканий). Последнюю надлежаще учел Вильнюсский окружной суд как основание для сокращения присужденной суммы возмещения ущерба Šiaulių energija почти наполовину.

ВСЛ отменил решение Апелляционного суда и оставил в силе решение Вильнюсского окружного суда. Данное решение ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

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