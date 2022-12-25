Все больше литовцев ездит за покупками в Польшу, но литовские торговцы на нехватку покупателей не жалуются

Глава сети Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что в начале этого года была опасность - много жителей Литвы ездило в Польшу.

"Но прошел год, и я могу сказать, что литовские предприниматели из-за этого не пострадали.

А цены там меньше из-за меньшего НДС. И электричество там недавно было в два раза дешевле, чем у нас, сейчас цена похожая. И еще - в Польше меньше средняя и минимальная зарплаты", – назвал причины низких цен Дундулис.

По его словам, цены в Литве сравнивают неправильно.

"Обычно сравнивают цены в электронных магазинах, но ведь там товары бывают дороже, ведь стоит доставка. Цены на продукты инертные. Дорожает сырье, а в магазинах цены повышаются позже. Если сырье дешевеет, в магазинах цены снижаются позже, на это нужно время", – сказал Дундулис.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подсчитал, что в этом году литовцы потратили в Польше больше денег, чем в прошлом.

"Естественно, что люди ездят туда за покупками, особенно, если они живут неподалеку. Везде в мире такое наблюдается, люди закупаются там, где цены ниже. В этом году литовцы тратят в Польше больше денег, но там больше стали тратить и немцы с чехами. Все покупают там, где дешевле", – сказал экономист.

По его словам, больше страдают те торговцы, у которых магазины находятся рядом с границей.

"Но, наверное, хуже ситуация с АЗС, а не в магазинах", – сказал Повилаускас.

Экономист Марюс Дубниковас убежден, что покупки литовцев в Польше, не наносят особого ущерба литовским предпринимателям.

"Это ощущают только предприниматели, работающие у границы, поэтому держат более низкие цены. Поскольку жители этих регионов живут рядом с Польшей. Литовцы, живущие далеко от Польши, не ездят туда за покупками. А если и ездят, то не из-за дешевизны, а ради развлечения.

Тем, кто живет дальше от границы, ездить в Польшу за покупками невыгодно, плюс такие поездки отнимают немало времени", – заметил экономист.

По его словам, потоки покупателей из Литвы в Польше остаются стабильными, не растут.

"Это результат роста дохода жителей. В следующем году рост доходов, скорее всего, превысит инфляцию. Поэтому потребность в таких поездках отпадет", – прогнозировал Дубниковас, напомнив, что жители сравнивают цены на разные продукты.

"Берут молоко, творог, сливочное масло и сравнивают не те же продукты, а продукты более низкого качества. Например, часто сравнивают дорогие литовские продукты с неизвестными дешевыми брендами в Польше. Поэтому и видна большая разница. Но мы должны понять, что эти продукты сравнивать нельзя. И в Литве можно найти очень дешевые товары и дорогие", – сказал собеседник.

С ним согласен экономист Александр Изгородин. Он также считает, что поездки литовцев в Польшу не наносят вреда литовским предпринимателям.

"Лишь небольшая часть литовцев регулярно ездит за покупками в Польшу. Это не массовое явление, оно не влияет на литовскую статистику потребления. Тем более, что в следующем году ситуация в Польше изменится, будут и хорошие и не очень перемены. В следующем году еврозона окажется в рецессии. Вероятно, курс злотого снизится. Значит, жители Литвы будут ездить в Польшу за более дешевыми товарами, ведь евро будет сильнее. Но с другой стороны Польша уже сейчас берет более дорогие кредиты на финансовых рынках. В следующем году процентная ставка будет расти, поэтому Польша будет вынуждена отказаться от льготного НДС, поэтому продукты подорожают", – сказал экономист.

По его словам, вообще ожидания литовцев очень высокие.

"Рождественские траты могут удивить в хорошем смысле, хотя все говорят о кризисе. Но когда мы увидим результаты розничной торговли за декабрь, мы потеряем дар речи, в хорошем смысле. Результаты будут выше ожидаемых", – сказал Изгородин.

Дубниковас считает, что если в Литве снизит налоги, то уменьшатся и цены на продукты.



Экономист считает, что если снизятся налоги, то уменьшатся и доходы жителей и напоминает: "Бойся не больших расходов, а небольших доходов".

Дубниковас заверил, что сейчас у нас в Литве много торговых сетей, конкурирующих между собой.

"Сомнительно, что новая сеть что-то изменила бы. Мы уже видели приходы новых сетей. Конкуренция есть, но цены от этого не меняются", – сказал экономист.